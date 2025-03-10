Де Поль и Лангле могут сыграть с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. У игроков «Атлетико» нет серьезных травм
Родриго Де Поль и Клеман Лангле могут сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Оба игрока прошли медицинское обследование, показавшее отсутствие серьезных повреждений. Решение об их участии в матче будет принято в день игры.
Де Поль был заменен в перерыве игры 27-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:2). Лангле был исключен из состава команды в последний момент, получив травму на разминке перед матчем.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 марта на стадионе «Атлетико». Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.
Дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ обслужит польский арбитр Марчиняк. На матч «Арсенала» и ПСВ назначен словенец Обренович
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости