Де Поль и Лангле могут сыграть с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. У игроков «Атлетико» нет серьезных травм

Родриго Де Поль и Клеман Лангле могут сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Оба игрока прошли медицинское обследование, показавшее отсутствие серьезных повреждений. Решение об их участии в матче будет принято в день игры.

Де Поль был заменен в перерыве игры 27-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:2). Лангле был исключен из состава команды в последний момент, получив травму на разминке перед матчем.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 марта на стадионе «Атлетико ». Первая встреча завершилась победой «Реала » со счетом 2:1.

Дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ обслужит польский арбитр Марчиняк. На матч «Арсенала» и ПСВ назначен словенец Обренович