Дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ обслужит польский арбитр Марчиняк. На матч «Арсенала» и ПСВ назначен словенец Обренович

УЕФА назначил судей на матчи Лиги чемпионов в среду.

12 марта пройдут 4 игры 1/8 финала турнира.

На матче «Лилля » и «Боруссии » Дортмунд будет работать швейцарский арбитр Сандро Шерер.

Встречу «Брюгге» и «Астон Виллы » обслужит немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом.

На дерби «Атлетико » и «Реала » назначен польский рефери Шимон Марчиняк.

Главный судья игры «Арсенала» и ПСВ – словенец Раде Обренович.

На матч «Барсы» и «Бенфики» в ЛЧ назначен французский арбитр Летексье, на игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» – румынский судья Ковач