Дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ обслужит польский арбитр Марчиняк. На матч «Арсенала» и ПСВ назначен словенец Обренович
УЕФА назначил судей на матчи Лиги чемпионов в среду.
12 марта пройдут 4 игры 1/8 финала турнира.
На матче «Лилля» и «Боруссии» Дортмунд будет работать швейцарский арбитр Сандро Шерер.
Встречу «Брюгге» и «Астон Виллы» обслужит немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом.
На дерби «Атлетико» и «Реала» назначен польский рефери Шимон Марчиняк.
Главный судья игры «Арсенала» и ПСВ – словенец Раде Обренович.
На матч «Барсы» и «Бенфики» в ЛЧ назначен французский арбитр Летексье, на игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» – румынский судья Ковач
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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