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  • Дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ обслужит польский арбитр Марчиняк. На матч «Арсенала» и ПСВ назначен словенец Обренович
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Дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ обслужит польский арбитр Марчиняк. На матч «Арсенала» и ПСВ назначен словенец Обренович

УЕФА назначил судей на матчи Лиги чемпионов в среду.

12 марта пройдут 4 игры 1/8 финала турнира.

На матче «Лилля» и «Боруссии» Дортмунд будет работать швейцарский арбитр Сандро Шерер.

Встречу «Брюгге» и «Астон Виллы» обслужит немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом.

На дерби «Атлетико» и «Реала» назначен польский рефери Шимон Марчиняк.

Главный судья игры «Арсенала» и ПСВ – словенец Раде Обренович.

На матч «Барсы» и «Бенфики» в ЛЧ назначен французский арбитр Летексье, на игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» – румынский судья Ковач

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСВ
logoРеал Мадрид
logoШимон Марчиняк
logoАтлетико
logoБрюгге
logoАстон Вилла
Даниэль Зиберт
Раде Обренович
logoБоруссия Дортмунд
logoсудьи
logoЛилль
Сандро Шерер
logoАрсенал
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