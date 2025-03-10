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Симеоне об 1:2 с «Хетафе»: «Заслуженное поражение. «Атлетико» нужно думать о том, как исправиться»

Диего Симеоне оценил поражение от «Хетафе» (1:2) в Ла Лиге.

«Это был матч, в котором каждый футболист по-своему старался сыграть лучше. Мы сыграли не лучшим образом, не реализовали моменты в концовке, но гол с пенальти дал возможность повести в счете. А затем случилось удаление Анхеля, возможно, справедливое, возможно – нет, но судья решил удалить Корреа.

С того момента у них было преимущество, и они забили два очень похожих гола. Заслуженное поражение, и теперь нам нужно начинать думать о том, как исправиться», – сказал тренер «Атлетико».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Into the Calderon
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoХетафе
logoДиего Симеоне
logoАнхель Корреа
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