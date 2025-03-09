Лангле травмировался на разминке перед матчем с «Хетафе». В старте «Атлетико» его заменил Хименес
«Атлетико» внес изменения в стартовый состав перед матчем с «Хетафе».
Команды встречаются в матче 27-го тура Ла Лиги (0:0, первый тайм).
На разминке перед игрой повреждение получил защитник «Атлетико» Клеман Лангле. Вместо него в стартовом составе вышел Хосе Хименес.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атлетико»
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