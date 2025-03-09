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Защитник «Факела» Калинин об удалении Вендела: «Зачем вестись на провокации? Мы профессионалы, это неправильно»

Игорь Калинин считает, что Венделу не стоило отвечать на провокации с трибун.

Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» во вчерашнем матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Сообщалось, что «Зенит» намерен добиться отмены красной карточки Вендела через КДК РФС.

«Я не видел, что там произошло. Понятно, что болельщики могут провоцировать футболистов, но зачем на это поддаваться?

Это его дело, но это неправильно. Мы профессионалы, вестись на провокации не стоит», – сказал защитник «Факела».

«Зенит» об удалении Вендела в матче с «Факелом»: «Нет расизму. Мы из разных культур, но каждый бьется за цвета и город – не позволим унижать одного из нас за другой цвет кожи»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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