«Спартак» стал фаворитом против «Зенита» после удаления Вендела. Команды сыграют в следующем туре РПЛ
«Спартак» котируется букмекерским фаворитом в матче против «Зенита».
Команды встретятся в 21-м туре Мир РПЛ. В игре не примет участие Вендел. Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура (2:0).
После удаления бразильца букмекеры пересмотрели коэффициенты на игру «Спартак» – «Зенит». Теперь красно-белые котируются фаворитами против петербуржцев впервые с сезона-2018/19.
На «Спартак» можно поставить за 2.45, на «Зенит» – за 3.10.
После фака Вендела «Спартак» – фаворит против «Зенита». Неужели жест так повлияет на чемпионскую гонку?
Опубликовала: Венера Кравченко
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