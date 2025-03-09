«Спартак» стал фаворитом против «Зенита» после удаления Вендела. Команды сыграют в следующем туре РПЛ

«Спартак» котируется букмекерским фаворитом в матче против «Зенита».

Команды встретятся в 21-м туре Мир РПЛ. В игре не примет участие Вендел. Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура (2:0).

После удаления бразильца букмекеры пересмотрели коэффициенты на игру «Спартак» – «Зенит». Теперь красно-белые котируются фаворитами против петербуржцев впервые с сезона-2018/19.

На «Спартак» можно поставить за 2.45, на «Зенит» – за 3.10.

Ставки на Спортсе

После фака Вендела «Спартак» – фаворит против «Зенита». Неужели жест так повлияет на чемпионскую гонку?