Девушка Вендела о расизме: «Неприемлемо! Жаль, что наши последние полгода в России отмечены очередным эпизодом расизма»
Девушка Вендела высказалась о расизме в адрес ее парня.
Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест болельщикам «Факела» во 2-м тайме матча 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
«Это просто неприемлемо! Жаль, что наши последние полгода здесь в России ознаменовались очередным эпизодом расизма!» – написала в соцсетях девушка Вендела Лала.
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм девушки Вендела
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