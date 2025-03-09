Девушка Вендела о расизме: «Неприемлемо! Жаль, что наши последние полгода в России отмечены очередным эпизодом расизма»

Девушка Вендела высказалась о расизме в адрес ее парня.

Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест болельщикам «Факела» во 2-м тайме матча 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Это просто неприемлемо! Жаль, что наши последние полгода здесь в России ознаменовались очередным эпизодом расизма!» – написала в соцсетях девушка Вендела Лала.