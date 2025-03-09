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  • Колосков о возможном бане Вендела перед «Спартаком»: «Это не какая-то значимая потеря, он не определяющий игрок, от которого все зависит. Но против ЦСКА без него было тяжеловато»
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Колосков о возможном бане Вендела перед «Спартаком»: «Это не какая-то значимая потеря, он не определяющий игрок, от которого все зависит. Но против ЦСКА без него было тяжеловато»

Вячеслав Колосков порассуждал о возможном пропуске Венделом игры со «Спартаком».

Хавбек «Зенита» был удален в гостевом матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» (2:0). Игрок показал средний палец в адрес болельщиков из Воронежа. Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Футболисту может грозить дисквалификация на срок от двух до четырех матчей.

Сообщалось, что «Зенит» планирует обратиться в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела.

«Как к этому отнесется КДК? Потребуют объяснения от инспектора матча, от делегата, от судей. Посмотрят видео, посмотрят обстановку в целом. Скорее всего, Вендела, конечно, накажут. А вот каким будет наказание зависит от многих факторов.

Насколько тяжелее будет без Вендела в матче со «Спартаком»? Вендел фигура, безусловно, значимая и знаковая для «Зенита». В первом матче против ЦСКА мы видели, что без него было тяжеловато. С Венделом совсем другая игра.

Он не определяющий игрок, от которого все зависит. Вендел просто один из надежных, хороших футболистов, которые дополняют игру команды. Взаимопонимание у Вендела со всеми хорошее, но это не какая-то значимая потеря. У «Зенита» достаточно много футболистов, в том числе и приобретенных, которые могут нивелировать потерю», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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