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  • Мареска про 1:0 с «Лестером»: «Челси» готовился к одному, а соперник сыграл по-другому, это тяжело. Но игроки отдали все силы и сыграли великолепно, могли забить 2-й гол»
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Мареска про 1:0 с «Лестером»: «Челси» готовился к одному, а соперник сыграл по-другому, это тяжело. Но игроки отдали все силы и сыграли великолепно, могли забить 2-й гол»

Энцо Мареска доволен настроем «Челси» в матче с «Лестером» (1:0).

«Я был счастлив в конце игры. Футболисты отдали все силы и были великолепны. Не радует, что ты готовишься к одному, а соперник играет по-другому. Но мы создали достаточно моментов для того, чтобы победить.

Кукурелья забил потрясающий гол, но у нас были возможности забить и еще один. Было непросто, пришлось адаптироваться, но игроки прекрасно справились.

Коул Палмер не всегда будет забивать пенальти. Со стороны трудно это понять, но он не очень хорошо себя чувствовал ночью, однако хотел помочь нам победить. Мы довольны им.

Порой фанаты не понимают, насколько бывает тяжело. На протяжении трех последних матчей мы готовились к одному, а «Лестер» сыграл по-другому», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoМарк Кукурелья
logoЛестер
logoКоул Палмер
logoЭнцо Мареска
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