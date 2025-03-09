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«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые в 2025 году. Игра с «Арсеналом» – 16 марта

«Челси» впервые в 2025 году одержал три победы подряд.

Команда Энцо Марески одолела «Лестер» (1:0) в 28-м туре чемпионата Англии.

Перед этим были обыграны «Копенгаген» (2:1) в Лиге конференций и «Саутгемптон» (4:0) в АПЛ.

В последний раз «синие» побеждали трижды подряд в декабре прошлого года.

13 марта «Челси» проведет ответную игру с «Копенгагеном», а 16-го встретится с «Арсеналом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЧелси
logoЭнцо Мареска
logoЛестер
logoпремьер-лига Англия
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