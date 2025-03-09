«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые в 2025 году. Игра с «Арсеналом» – 16 марта
«Челси» впервые в 2025 году одержал три победы подряд.
Команда Энцо Марески одолела «Лестер» (1:0) в 28-м туре чемпионата Англии.
Перед этим были обыграны «Копенгаген» (2:1) в Лиге конференций и «Саутгемптон» (4:0) в АПЛ.
В последний раз «синие» побеждали трижды подряд в декабре прошлого года.
13 марта «Челси» проведет ответную игру с «Копенгагеном», а 16-го встретится с «Арсеналом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости