«Челси» обогнал «Ман Сити» и поднялся на 4-е место в АПЛ

«Челси» вернул себе место в первой четверке в АПЛ.

Команда Энцо Марески одолела «Лестер » (1:0) в 28-м туре. Набрав 49 очков, лондонцы опередили «Манчестер Сити » (47) и поднялись на четвертую строчку. Выше идут «Ноттингем Форест » (51), «Арсенал » (54) и «Ливерпуль » (70).