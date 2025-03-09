«Челси» обогнал «Ман Сити» и поднялся на 4-е место в АПЛ
«Челси» вернул себе место в первой четверке в АПЛ.
Команда Энцо Марески одолела «Лестер» (1:0) в 28-м туре.
Набрав 49 очков, лондонцы опередили «Манчестер Сити» (47) и поднялись на четвертую строчку. Выше идут «Ноттингем Форест» (51), «Арсенал» (54) и «Ливерпуль» (70).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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