Властимил Петржела: «Кержаков не имеет конкурентов, если сравнивать его значимость и Дзюбы. Таких нападающих в российском футболе еще не было, он и Аршавин были лучшей атакующей парой»

Властимил Петржела ставит Александра Кержакова выше Артема Дзюбы.

«Если сравнивать значимость Кержакова и Дзюбы в российском футболе, то Кержаков такой один. Как нападающий он не имеет конкурентов.

А вместе с Аршавиным они были лучшей атакующей парой в России. Таких нападающих в российском футболе еще не было», – сказал бывший главный тренер «Зенита ».

Кержаков о том, что Дзюба побил его рекорд: «Молодец! Не следил за этим – наблюдаю за сыном на турнире»