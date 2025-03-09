Властимил Петржела: «Кержаков не имеет конкурентов, если сравнивать его значимость и Дзюбы. Таких нападающих в российском футболе еще не было, он и Аршавин были лучшей атакующей парой»
Властимил Петржела ставит Александра Кержакова выше Артема Дзюбы.
«Если сравнивать значимость Кержакова и Дзюбы в российском футболе, то Кержаков такой один. Как нападающий он не имеет конкурентов.
А вместе с Аршавиным они были лучшей атакующей парой в России. Таких нападающих в российском футболе еще не было», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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