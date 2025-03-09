Федорищев поздравил Дзюбу с рекордом: «Легендарное событие произошло в легендарном клубе. Мы, как учредители «Крыльев», всегда болеем за них и симпатизируем «Акрону»

Вячеслав Федорищев поздравил Артема Дзюбу с голевым рекордом.

Нападающий «Акрона » забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

«Артем , вы прекрасно себя проявили в «Арсенале», туляки очень это ценят. Сегодня легендарное событие произошло именно в нашем легендарном клубе. Спасибо вам большое. Мы вас поздравляем.

«Акрону» желаю побед, успехов. Интерес к футболу со стороны самарцев растет, давайте развивать это. Мы, как учредители «Крыльев Советов », всегда болеем за «Крылья» и симпатизируем «Акрону», – сказал губернатор Самарской области.