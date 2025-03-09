Дзюба об Овечкине: «Если бы у меня соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош. Мы с Саней общаемся, видимся»
Артем Дзюба рассказал о дружбе с Александром Овечкиным.
Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Мы с Саней [Овечкиным] попадаемся у общих друзей, общаемся, видимся. Связь есть.
Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош», – смеясь сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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