Дзюба об Овечкине: «Если бы у меня соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош. Мы с Саней общаемся, видимся»

Артем Дзюба рассказал о дружбе с Александром Овечкиным.

Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Мы с Саней [Овечкиным] попадаемся у общих друзей, общаемся, видимся. Связь есть.

Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош», – смеясь сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.