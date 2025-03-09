«Просто я очень сексуальный». Дзюба на вопрос о том, в чем его феномен

Артем Дзюба объяснил свой феномен сексуальностью.

Нападающий «Акрона » забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов » и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова .

- Артем, в чем ваш феномен?

– Просто я очень сексуальный, – ответил Дзюба.

Дзюба – великий. Вот пять аргументов