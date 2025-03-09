«Просто я очень сексуальный». Дзюба на вопрос о том, в чем его феномен
Артем Дзюба объяснил свой феномен сексуальностью.
Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.
- Артем, в чем ваш феномен?
– Просто я очень сексуальный, – ответил Дзюба.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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