Дзюба о футболке с цитатой про самурая: «У настоящего воина нет цели, только путь, который ты проходишь. Когда закончишь карьеру, можно осознать, что ты прошел, сделал»

Артем Дзюба высказался о пути самурая и рекорде по голам.

Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

После гола Дзюба показал футболку с цитатой: «У самурая нет цели. Только путь» . На нее были нанесены цифра 234 и эмблемы всех клубов, за которые он забивал.

– Это была футболка заготовлена с друзьями. Все логотипы клубов, за которые я играл. Плюс цифра 234. Сейчас я безумно счастлив.

– Почему самурай?

– Не знаю. У настоящего воина нет цели, есть только путь, который ты проходишь. Когда закончишь свою карьеру, можно осознать, что ты прошел, что ты сделал. У самураев еще красный цвет. Сочетается с нашей формой. Мы черно‑красные, – сказал нападающий «Акрона ».