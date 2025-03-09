Дзюба о футболке с цитатой про самурая: «У настоящего воина нет цели, только путь, который ты проходишь. Когда закончишь карьеру, можно осознать, что ты прошел, сделал»
Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.
После гола Дзюба показал футболку с цитатой: «У самурая нет цели. Только путь». На нее были нанесены цифра 234 и эмблемы всех клубов, за которые он забивал.
– Это была футболка заготовлена с друзьями. Все логотипы клубов, за которые я играл. Плюс цифра 234. Сейчас я безумно счастлив.
– Почему самурай?
– Не знаю. У настоящего воина нет цели, есть только путь, который ты проходишь. Когда закончишь свою карьеру, можно осознать, что ты прошел, что ты сделал. У самураев еще красный цвет. Сочетается с нашей формой. Мы черно‑красные, – сказал нападающий «Акрона».
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