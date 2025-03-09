  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба не уйдет, пока не побьет рекорд Лоськова: «Если знатоки засчитают мне голевую передачу, это будет сотая в РПЛ. До Дмитрия останется три очка в чемпионате»
6

Дзюба не уйдет, пока не побьет рекорд Лоськова: «Если знатоки засчитают мне голевую передачу, это будет сотая в РПЛ. До Дмитрия останется три очка в чемпионате»

Артем Дзюба хочет побить рекорд Дмитрия Лоськова по результативным действиям.

– Если наши знатоки засчитают мне голевую передачу, то это будет сотая в РПЛ. До Лоськова мне останется три очка в чемпионате России. А дальше посмотрим.

– Пока Лоськова не обойдешь, не закончишь карьеру?

– Нет, не закончу. Я поставил планку доиграть до конца сезона. Дальше посмотрим.

Если останусь, то на год максимум, чтобы закончить под 22‑м номером. Чтобы говорили: «Этот 22‑й номер был неплох!» – сказал форвард «Акрона», ставший лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах

Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»

РПЛ ведет подсчет статистики Дзюбы перед возможным рекордом по «гол+пас». Лига начала заниматься оцифровкой протоколов матчей

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoДмитрий Лоськов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта Дегтярев о рекорде Дзюбы: «Исторический результат. Его успех вдохновляет молодое поколение и повышает престиж российского футбола»
5сегодня, 15:34
«Зенит» поздравил Дзюбу с рекордом: «Наибольшее число голов – в нашей футболке. Клуб высоко ценит вклад Артема»
34сегодня, 15:33
Медведев поздравил Дзюбу с рекордом: «Абсолютно по заслугам. Особого почтения заслуживает то, что он достиг этого не в топ-команде»
10сегодня, 15:20
Главные новости
«Реал» – «Райо Вальекано». 2:1 – Диас отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
223 минуты назадLive
«Рубин» – «Спартак». Угальде, Барко и Даку играют. Онлайн-трансляция
155 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Бруну, Мерино, Зиркзе, Эдегор играют. Онлайн-трансляция
196 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Арсенала», «Челси» победил «Лестер», «Тоттенхэм» и «Борнмут» сыграли 2:2
3737 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Рубина», «Акрон» обыграл «Крылья»
14317 минут назадLive
Винисиус забил 10+ голов в четырех сезонах Ла Лиги подряд
712 минут назад
Мбаппе забил впервые за 4 матча. У Килиана 28 голов в 41 игре за «Реал»
313 минут назад
5000 фанатов «МЮ» вышли на марш протеста перед матчем с «Арсеналом». Требовали ухода Глейзеров и держали баннер «RIP фан-культура»
920 минут назад
Агент Дзюбы о рекорде: «Официально лучший нападающий в истории российского футбола. Призываю всех говорить об этом и чествовать Артема. Привет всем, кто в него не верил»
3421 минуту назад
«Челси» обогнал «Ман Сити» и поднялся на 4-е место в АПЛ
634 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые в 2025 году. Матч с «Арсеналом» – 16 марта
5 минут назад
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» уступил «Униону», «Хоффенхайм» принимает «Хайденхайм»
357 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева против «Сент-Этьена», «Брест» победил «Анжер», «Ницца» принимает «Лион»
1822 минуты назадLive
«Челси» обыграл «Лестер» благодаря голу Кукурельи – 1:0
6538 минут назад
Первая лига. «Сочи» победил «Урал», «Торпедо» и «Уфа» не забили, «Балтика» сыграет с «Ротором» в понедельник
2641 минуту назад
«Наполи» обыграл «Фиорентину» – 2:1. Лукаку забил и сделал голевой пас
242 минуты назад
«Наполи» победил впервые с января – после 4 ничьих и поражения. Команда Конте на 1 очко отстает от «Интера» в Серии А
142 минуты назад
Лукаку забил 10+ голов в 12 сезонах в топ-5 лиг, начиная с АПЛ-2012/13. С тех пор только у Левандовского больше – 13
645 минут назад
Министр спорта Дегтярев о рекорде Дзюбы: «Исторический результат. Его успех вдохновляет молодое поколение и повышает престиж российского футбола»
5сегодня, 15:34
«Акрон» победил «Крылья» в дерби – 2:0. Дзюба побил рекорд Кержакова, Лончар тоже забил
39сегодня, 15:27