Дзюба не уйдет, пока не побьет рекорд Лоськова: «Если знатоки засчитают мне голевую передачу, это будет сотая в РПЛ. До Дмитрия останется три очка в чемпионате»

Артем Дзюба хочет побить рекорд Дмитрия Лоськова по результативным действиям.

– Если наши знатоки засчитают мне голевую передачу, то это будет сотая в РПЛ. До Лоськова мне останется три очка в чемпионате России. А дальше посмотрим.

– Пока Лоськова не обойдешь, не закончишь карьеру?

– Нет, не закончу. Я поставил планку доиграть до конца сезона. Дальше посмотрим.

Если останусь, то на год максимум, чтобы закончить под 22‑м номером. Чтобы говорили: «Этот 22‑й номер был неплох!» – сказал форвард «Акрона », ставший лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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