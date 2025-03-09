Дзюба не уйдет, пока не побьет рекорд Лоськова: «Если знатоки засчитают мне голевую передачу, это будет сотая в РПЛ. До Дмитрия останется три очка в чемпионате»
– Если наши знатоки засчитают мне голевую передачу, то это будет сотая в РПЛ. До Лоськова мне останется три очка в чемпионате России. А дальше посмотрим.
– Пока Лоськова не обойдешь, не закончишь карьеру?
– Нет, не закончу. Я поставил планку доиграть до конца сезона. Дальше посмотрим.
Если останусь, то на год максимум, чтобы закончить под 22‑м номером. Чтобы говорили: «Этот 22‑й номер был неплох!» – сказал форвард «Акрона», ставший лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
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РПЛ ведет подсчет статистики Дзюбы перед возможным рекордом по «гол+пас». Лига начала заниматься оцифровкой протоколов матчей
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