«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба показал майку после рекордного гола
Артем Дзюба показал особую футболку после рекордного гола.
Сегодня нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере – «Крыльям Советов» в матче 20-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова.
«У самурая нет цели. Только путь», – написано на футболке 36-летнего игрока, которую он надел под основную экипировку.
Фото: кадр из видео на канале «Акрона»
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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