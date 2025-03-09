«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба показал майку после рекордного гола

Артем Дзюба показал особую футболку после рекордного гола.

Сегодня нападающий «Акрона » забил 234-й гол в карьере – «Крыльям Советов» в матче 20-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова .

«У самурая нет цели. Только путь», – написано на футболке 36-летнего игрока, которую он надел под основную экипировку.

Фото: кадр из видео на канале «Акрона»

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