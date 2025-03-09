Министр спорта Дегтярев о рекорде Дзюбы: «Исторический результат. Его успех вдохновляет молодое поколение и повышает престиж российского футбола»
Министр спорта РФ поздравил Артема Дзюбу с рекордом по голам.
«Поздравляю Артема Дзюбу с достижением. Стать лучшим бомбардиром российского футбола – это исторический результат, которого он достиг упорным трудом, талантом и преданностью спорту.
Его успех вдохновляет молодое поколение футболистов и повышает престиж российского футбола.
Желаю Артему новых побед и продолжения яркой карьеры», – сказал Михаил Дегтярев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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