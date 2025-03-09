Министр спорта Дегтярев о рекорде Дзюбы: «Исторический результат. Его успех вдохновляет молодое поколение и повышает престиж российского футбола»

Министр спорта РФ поздравил Артема Дзюбу с рекордом по голам.

«Поздравляю Артема Дзюбу с достижением. Стать лучшим бомбардиром российского футбола – это исторический результат, которого он достиг упорным трудом, талантом и преданностью спорту.

Его успех вдохновляет молодое поколение футболистов и повышает престиж российского футбола.

Желаю Артему новых побед и продолжения яркой карьеры», – сказал Михаил Дегтярев.