  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим об «МЮ»: «Вижу четкий путь от руководства. Они проводят непопулярные изменения, но мы делаем все, чтобы добиться успеха. Нам нужно показать результаты»
9

Аморим об «МЮ»: «Вижу четкий путь от руководства. Они проводят непопулярные изменения, но мы делаем все, чтобы добиться успеха. Нам нужно показать результаты»

Рубен Аморим положительно оценил действия руководства «Манчестер Юнайтед».

«Я вижу четкий путь, я вижу это и от руководства. Они проводят сложные изменения, они непопулярны, но они делают это, потому что у них есть видение. Это ясно.

Но в будущем нам нужно показать какие-то результаты. Потому что можно внести много изменений, а если у нас не будет результатов, люди не будут чувствовать себя уверенными и счастливыми.

Хорошо, что у нас есть четкий путь, сейчас это сложно, но мы делаем все, чтобы добиться успеха в будущем», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Это во многом связано с отсутствием успехов у команды. Мы двигатель клуба. Должны понять, как дошли до этой ситуации»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
бизнес
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим об игроках «МЮ»: «Они уже знают, что кому-то нужно уйти в конце сезона. Вначале это тяжело, но когда ты честен, они могут это принять»
4вчера, 09:49
Аморим о проблемах «МЮ»: «Я не стал лучше, но я более разносторонний тренер – иногда нужно проигрывать, чтобы расти. Понял, что не умру, если проиграю 3 матча подряд»
31вчера, 09:01
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромил в гостях «Хьюстон» – 4:1. У Суареса гол и 3 ассиста
36сегодня, 02:08
Консейсау о 9-м месте «Милана»: «У меня не было много времени поработать над тактическими и физическими аспектами – матчи проходят каждые 3 дня, а я возглавил команду лишь пару месяцев назад»
4сегодня, 01:25
Аморим о словах Руни про «наивность» цели выиграть АПЛ: «Наивно – это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне. Возможно, это случится без меня, но такова цель клуба и руководства»
15вчера, 22:09
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Сосьедаду», «Осасуна» сыграла 3:3 с «Валенсией»
379вчера, 22:02
«Милан» опустился на 9-е место в Серии А после трех поражений подряд. «Рома» с Раньери обогнала команду Консейсау
18вчера, 21:57
Меньян сбил Исаксена на 94-й. Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «Милана», и Педро на 98-й принес «Лацио» победу
33вчера, 21:51Фото
«Милан» проиграл 3 матча подряд. У команды Консейсау 1 победа в 6 последних играх
20вчера, 21:47
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Лацио», «Рома» победила «Комо», «Ювентус» сыграет с «Вероной» в понедельник
143вчера, 21:46
Гол Педро с пенальти на 98-й принес «Лацио» победу над «Миланом» – 2:1! Чуквуэзе сделал счет 1:1 на 85-й, Павловича удалили на 67-й
46вчера, 21:45
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Милана» Габбия после 3 поражений: «Проигрываем борьбу за мяч из-за неверного выбора позиции и неготовности. Постараемся исправить недочеты»
4 минуты назад
Аршавин о «Зените»: «После ухода Клаудиньо придется искать лидера. Он дирижировал игрой, на нем было все завязано»
2сегодня, 02:02
Боярский о 19-м туре: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита», его текущая форма недостаточная, чтобы бороться за 1-е место. Но я надеюсь на Энрике»
5сегодня, 01:49
Ди Канио о «Милане» и Консейсау: «Свободное падение. Трудно поверить, что оно не продолжится»
3вчера, 22:40
«Милан» проиграл 8 матчей в Серии А – больше, чем за весь прошлый сезон
5вчера, 22:37
«Милан» с Пиоли шел 3-м после 27 туров Серии А год назад, сейчас «россонери» 9-е. «Интер» был впереди на 16+ очков оба раза
8вчера, 22:27
Фостер согласился, что покупка Онана на место Де Хеа – одна из худших ошибок в истории АПЛ: «Защитники и вратарь «Ливерпуля» играют спокойно, а в «МЮ» паникуют»
19вчера, 22:25
«Милан» уступил «Лацио» впервые за 5 матчей – Педро забил на 98-й с пенальти
2вчера, 21:59
Непомнящий о «Спартаке»: «Сильнейший клуб России прямо сейчас. Когда коллектив выигрывает семь матчей подряд, нельзя не отмечать его силу»
7вчера, 21:57
Канчельскис о «Спартаке»: «С «Оренбургом» были большие проблемы, самый опасный момент в 1-м тайме был у гостей. Но раз москвичи выиграли, давайте сейчас закончим чемпионат и отдадим им медали»
16вчера, 21:49