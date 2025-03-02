Аморим об «МЮ»: «Вижу четкий путь от руководства. Они проводят непопулярные изменения, но мы делаем все, чтобы добиться успеха. Нам нужно показать результаты»

Рубен Аморим положительно оценил действия руководства «Манчестер Юнайтед».

«Я вижу четкий путь, я вижу это и от руководства. Они проводят сложные изменения, они непопулярны, но они делают это, потому что у них есть видение. Это ясно.

Но в будущем нам нужно показать какие-то результаты. Потому что можно внести много изменений, а если у нас не будет результатов, люди не будут чувствовать себя уверенными и счастливыми.

Хорошо, что у нас есть четкий путь, сейчас это сложно, но мы делаем все, чтобы добиться успеха в будущем», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Это во многом связано с отсутствием успехов у команды. Мы двигатель клуба. Должны понять, как дошли до этой ситуации»