Басси из «Фулхэма» подвергся расистским и гомофобным оскорблениям после матча с «МЮ», лондонцы осудили их. Защитник забил манкунианцам

Футболист «Фулхэма» подвергся оскорблениям после матча с «Манчестер Юнайтед».

Лондонский клуб вышел в 1/4 финала Кубка Англии, выбив манкунианцев (1:1, по пенальти 4:3). Защитник «дачников» Кэлвин Басси открыл счет в конце первого тайма.

После матча игрок сборной Нигерии подвергся оскорблениям в социальных сетях. «Фулхэм» осудил такое поведение.

«Футбольный клуб «Фулхэм» крайне возмущен расистскими и гомофобными оскорблениями, которые Кэлвин Басси получил и впоследствии показал в социальных сетях после вчерашнего матча Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед ».

Мы решительно осуждаем это отвратительное поведение, которому нет места в футболе или обществе. Такие действия совершенно неприемлемы, и мы полностью поддерживаем Кэлвина Басси, который и впредь будет пользоваться нашей полной поддержкой.

Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы совместно с соответствующими органами власти выявить лиц, рассылающих эти мерзкие сообщения, и принять в отношении них самые решительные меры.

Футбольный клуб «Фулхэм » привержен сохранению твердой позиции в отношении всех форм дискриминации и по-прежнему стремится к созданию атмосферы уважения и инклюзии», – говорится в заявлении клуба.