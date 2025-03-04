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  • Фанаты «МЮ» призвали приходить в черном на матч с «Арсеналом» в знак траура: «Юнайтед» медленно умирает на наших глазах, становится посмешищем»
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Фанаты «МЮ» призвали приходить в черном на матч с «Арсеналом» в знак траура: «Юнайтед» медленно умирает на наших глазах, становится посмешищем»

Фанаты «МЮ» призвали прийти в черном на матч с «Арсеналом» в знак протеста.

Объединение фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 анонсировало акцию протеста перед домашним матчем с «Арсеналом» в АПЛ 9 марта. Ее участники придут на игру в черной одежде, символизирующей траур о «медленной смерти» клуба.

«Клуб медленно умирает на наших глазах, как на поле, так и за его пределами, и вина полностью лежит на нынешнем руководстве. Это самый серьезный во многих отношениях кризис, с которым «Юнайтед» столкнулся со времен мюнхенской авиакатастрофы, которой вдохновлено наше название.

Клубу грозит финансовый армагеддон. Долги – это путь к краху. Сэр Мэтт Басби перевернулся бы в гробу, узнав о нынешнем бедственном положении одного из величайших футбольных клубов мира, который поставлен на колени и во многих отношениях становится посмешищем. Клуб деградирует, и ситуация, вероятно, будет еще хуже.

Мы призываем фанатов подняться, объединиться и присоединиться к нам в воскресенье в 15:00 на марше протеста против презренных Глейзеров и намеренного посягательства клуба на фанатскую культуру.

В течение некоторого времени мы усердно работали как на клубных, так и на внеклубных площадках на благо болельщиков, нашего клуба и футбола.  Для нас это больше, чем просто клуб. Мы больше, чем просто номер на кресле», – говорится в заявлении организации.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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