Вячеслав Колосков: «Не считал и не считаю, что Дзюба - выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня РПЛ»
Вячеслав Колосков заявил, что не считает Артема Дзюбу выдающимся футболистом.
Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.
«Я, конечно, поздравляю Артема с действительно очень серьезным достижением. Столько голов — впечатляющая цифра. Но я не считал и до сих пор не считаю, что Дзюба — выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня чемпионата России, не более», – сказал почетный президент РФС.
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