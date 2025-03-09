  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вячеслав Колосков: «Не считал и не считаю, что Дзюба - выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня РПЛ»
11

Вячеслав Колосков: «Не считал и не считаю, что Дзюба - выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня РПЛ»

Вячеслав Колосков заявил, что не считает Артема Дзюбу выдающимся футболистом.

Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

«Я, конечно, поздравляю Артема с действительно очень серьезным достижением. Столько голов — впечатляющая цифра. Но я не считал и до сих пор не считаю, что Дзюба — выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня чемпионата России, не более», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoРФС
logoВячеслав Колосков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев о рекорде Дзюбы: «Он всем доказал, что является классным футболистом. Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд российского спорта»
1сегодня, 14:54
Дзюба о рекорде по голам: «Потрясающее ощущение в первые секунды, потом все улетучилось. Главное – победа команды»
9сегодня, 14:44
Я пересмотрел все 234 гола Дзюбы и вот что понял
41сегодня, 14:40
У Дзюбы 71 гол в чемпионате России после 30 лет – больше всех в истории лиги. Нобоа отстает на 27 голов, Бикфалви – на 30, Кержаков вне топ-10
37сегодня, 14:35Фото
Главные новости
«Реал» – «Райо Вальекано». 2:1 – Диас отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
221 минуту назадLive
«Рубин» – «Спартак». Угальде, Барко и Даку играют. Онлайн-трансляция
153 минуты назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Бруну, Мерино, Зиркзе, Эдегор играют. Онлайн-трансляция
194 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Арсенала», «Челси» победил «Лестер», «Тоттенхэм» и «Борнмут» сыграли 2:2
3715 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Рубина», «Акрон» обыграл «Крылья»
14255 минут назадLive
Винисиус забил 10+ голов в четырех сезонах Ла Лиги подряд
610 минут назад
Мбаппе забил впервые за 4 матча. У Килиана 28 голов в 41 игре за «Реал»
311 минут назад
5000 фанатов «МЮ» вышли на марш протеста перед матчем с «Арсеналом». Протестующие требовали ухода Глейзеров и держали баннер «RIP фан-культура»
918 минут назад
Агент Дзюбы о рекорде: «Официально лучший нападающий в истории российского футбола. Призываю всех говорить об этом и чествовать Артема. Привет всем, кто в него не верил»
2819 минут назад
Дзюба не уйдет, пока не побьет рекорд Лоськова: «Если знатоки засчитают мне голевую передачу, это будет сотая в РПЛ. До Дмитрия останется три очка в чемпионате»
621 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые в 2025 году. Матч с «Арсеналом» – 16 марта
3 минуты назад
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» уступил «Униону», «Хоффенхайм» принимает «Хайденхайм»
355 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева против «Сент-Этьена», «Брест» победил «Анжер», «Ницца» принимает «Лион»
1820 минут назадLive
«Челси» обыграл «Лестер» благодаря голу Кукурельи – 1:0
6536 минут назад
Первая лига. «Сочи» победил «Урал», «Торпедо» и «Уфа» не забили, «Балтика» сыграет с «Ротором» в понедельник
2639 минут назад
«Наполи» обыграл «Фиорентину» – 2:1. Лукаку забил и сделал голевой пас
240 минут назад
«Наполи» победил впервые с января – после 4 ничьих и поражения. Команда Конте на 1 очко отстает от «Интера» в Серии А
140 минут назад
Лукаку забил 10+ голов в 12 сезонах в топ-5 лиг, начиная с АПЛ-2012/13. С тех пор только у Левандовского больше – 13
643 минуты назад
Министр спорта Дегтярев о рекорде Дзюбы: «Исторический результат. Его успех вдохновляет молодое поколение и повышает престиж российского футбола»
5сегодня, 15:34
«Акрон» победил «Крылья» в дерби – 2:0. Дзюба побил рекорд Кержакова, Лончар тоже забил
38сегодня, 15:27