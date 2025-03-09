Вячеслав Колосков заявил, что не считает Артема Дзюбу выдающимся футболистом.

Нападающий «Акрона » забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

«Я, конечно, поздравляю Артема с действительно очень серьезным достижением. Столько голов — впечатляющая цифра. Но я не считал и до сих пор не считаю, что Дзюба — выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня чемпионата России, не более», – сказал почетный президент РФС.