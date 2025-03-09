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У Дзюбы 71 гол в чемпионате России после 30 лет – больше всех в истории лиги. Нобоа отстает на 27 голов, Бикфалви – на 30, Кержаков вне топ-10

Артем Дзюба – рекордсмен по голам в чемпионате России после 30 лет.

Сегодня нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере – в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова.

После 30 лет Дзюба забил в чемпионате России 71 гол, 11 из которых с пенальти – это лучший показатель в истории чемпионата России.

Кристиан Нобоа, занимающий 2-е место, забил в этом возрасте на 27 голов меньше – у него 44 мяча (19 – с пенальти) в составе «Ростова», «Рубина» и «Сочи». Третьим идет Эрик Бикфалви, на счету которого 41 гол за «Урал» в РПЛ.

Отметим, что Александр Кержаков не входит в топ-10 игроков по голам в РПЛ после 30 лет. В число лучших по данному показателю также не вошли такие игроки, как Андрей Аршавин, Роман Павлюченко и Павел Погребняк.

Дзюба – великий. Вот пять аргументов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАртем Дзюба
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