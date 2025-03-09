Алаев о рекорде Дзюбы: «Он всем доказал, что является классным футболистом. Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд российского спорта»

Александр Алаев отреагировал на рекорд Артема Дзюбы по голам.

Нападающий «Акрона » забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

«Поздравляю Артема с выдающимся достижением. Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом.

Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд российского спорта», – сказал президент Мир РПЛ .

Газзаев о рекорде Дзюбы: «Не все становятся бомбардирами, это божий дар. Выдающееся достижение»