Алаев о рекорде Дзюбы: «Он всем доказал, что является классным футболистом. Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд российского спорта»
Александр Алаев отреагировал на рекорд Артема Дзюбы по голам.
Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.
«Поздравляю Артема с выдающимся достижением. Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом.
Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд российского спорта», – сказал президент Мир РПЛ.
Газзаев о рекорде Дзюбы: «Не все становятся бомбардирами, это божий дар. Выдающееся достижение»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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