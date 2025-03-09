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Дзюба о рекорде по голам: «Потрясающее ощущение в первые секунды, потом все улетучилось. Главное – победа команды»

Артем Дзюба поделился эмоциями от побитого рекорда Александра Кержакова.

Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

– Поздравляем с рекордом. Какие ощущения, какие эмоции?

– Спасибо большое. Пока трудно. В первые секунды было ощущение потрясающее, а дальше как складывался первый тайм – все улетучилось. Сейчас самое главное выиграть.

– Какую задачу себе перед матчем ставил: забить сегодня или в следующей игре?

– Задача всегда – забить или отдать. Главное, чтобы команда победила.

– А еще раз то, что под футболкой, можно увидеть?

– Давайте после игры, хорошо? – сказал нападающий «Акрона» телеканалу «Матч Премьер» в перерыве встречи.

«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба показал майку после рекордного гола

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
рекорды
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
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