Отец Тюкавина о будущем: «О какой-то Европе даже мыслей нет. Сейчас главное восстановление – чтобы он вернулся, радовал фанатов, себя, руководство «Динамо» и дальше приносил пользу»

Отец Константина Тюкавина высказался о возможности трансфера в европейский клуб.

22-летний форвард «Динамо » получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:1). Тюкавин перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.

– Все думали, что как раз летом будет следующий шаг – Европа. Агента Константина чуть ли не каждый день спрашивали журналисты насчет будущего. Может ли это сказаться, есть какие-то разговоры?

– Сейчас самое главное и основное – восстановление. Чтобы парень восстановился на сто процентов, отошел от травмы, вернулся на поле. А речи о какой-то Европе, даже мыслей нет, понимаете?

Главное, чтобы прошло восстановление, он вернулся, радовал болельщиков, себя, руководство клуба и дальше приносил пользу, – сказал Александр Тюкавин.