Отец Тюкавина о будущем: «О какой-то Европе даже мыслей нет. Сейчас главное восстановление – чтобы он вернулся, радовал фанатов, себя, руководство «Динамо» и дальше приносил пользу»
Отец Константина Тюкавина высказался о возможности трансфера в европейский клуб.
22-летний форвард «Динамо» получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:1). Тюкавин перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.
– Все думали, что как раз летом будет следующий шаг – Европа. Агента Константина чуть ли не каждый день спрашивали журналисты насчет будущего. Может ли это сказаться, есть какие-то разговоры?
– Сейчас самое главное и основное – восстановление. Чтобы парень восстановился на сто процентов, отошел от травмы, вернулся на поле. А речи о какой-то Европе, даже мыслей нет, понимаете?
Главное, чтобы прошло восстановление, он вернулся, радовал болельщиков, себя, руководство клуба и дальше приносил пользу, – сказал Александр Тюкавин.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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