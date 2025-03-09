Лепехин о жесте Вендела: «Нет разницы, кому показал, этот палец никому нельзя показывать. Если его провоцировали, должно последовать минимальное наказание»

Константин Лепехин прокомментировал неприличный жест Вендела.

Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест болельщикам «Факела» во 2-м тайме матча 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Нет разницы, кому Вендел показал жест. Надо исходить из регламента. Этот палец никому нельзя показывать. В любом случае после этого жеста должно последовать удаление. Насколько я понял, была обструкция со стороны трибун. Такие случаи у нас происходят часто. Для меня это неудивительно.

Единственное, что может оправдать Вендела — это провокация со стороны трибун. Но он все равно должен был держать себя в руках и после игры рассказать про крики с трибун. В матче нужно сдерживаться. Не поддерживаю действия Вендела, но понимаю, почему это произошло.

Раз удаление было, значит, последует дисквалификация. Нужно исходить из регламента. Если докажут, что это провокация, теперь надо отменять красную карточку? Это можно сравнить с дракой на футбольном поле. Кто ответил на провокацию, получается, не виноват? Нельзя доказать, кто кого спровоцировал. Сейчас будут обсуждения, сколько матчей пропустит Вендел. Если его провоцировали, значит, должно последовать минимальное наказание. Нужно наказывать болельщиков в том числе», — сказал экс-игрок «Зенита».