Хави: «Барса» – гораздо больше чем футбол для нашей семьи, это почти религия. Когда клуб позвал меня, это был один из самых счастливых дней в моей жизни»

Хави рассказал, что его семья всегда любила «Барселону».

«Я никогда не забуду тот день, когда мой дедушка пригласил всю мою семью пойти на матч на «Камп Ноу», чтобы отпраздновать трофей Жоана Гампера.

Для нас «Барса» – это гораздо больше, чем футбол, это почти религия. Когда я увидел в центре Бернда Шустера с его светлыми волосами, я был поражен. Из-за того, как они играют, из-за этого стадиона, из-за этой команды…

Когда «Барселона » позвала меня, это был один из самых счастливых дней в моей жизни. С тех пор я фактически стал профессионалом, я посвятил футболу свое тело и душу: расписание, дисциплина, диета. Для меня это было не слишком сложно, потому что дома у нас в этом плане были довольно строгие правила», – сказал экс-игрок и бывший тренер «Барселоны».

Хави считает «Барсу», в которой он играл, одной из 4-5 величайших команд в истории: «У нас был Месси, лучший игрок в истории, и лучшее поколение в Испании. Нас будут помнить»

Хави о тренерстве: «Кройфф очень много для меня значил. Цель – победа, что естественно, если хорошо играешь и получаешь удовольствие. Моя философия: владение мячом, позиция и страсть»