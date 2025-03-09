Хави: «Барса» – гораздо больше чем футбол для нашей семьи, это почти религия. Когда клуб позвал меня, это был один из самых счастливых дней в моей жизни»
«Я никогда не забуду тот день, когда мой дедушка пригласил всю мою семью пойти на матч на «Камп Ноу», чтобы отпраздновать трофей Жоана Гампера.
Для нас «Барса» – это гораздо больше, чем футбол, это почти религия. Когда я увидел в центре Бернда Шустера с его светлыми волосами, я был поражен. Из-за того, как они играют, из-за этого стадиона, из-за этой команды…
Когда «Барселона» позвала меня, это был один из самых счастливых дней в моей жизни. С тех пор я фактически стал профессионалом, я посвятил футболу свое тело и душу: расписание, дисциплина, диета. Для меня это было не слишком сложно, потому что дома у нас в этом плане были довольно строгие правила», – сказал экс-игрок и бывший тренер «Барселоны».
Хави считает «Барсу», в которой он играл, одной из 4-5 величайших команд в истории: «У нас был Месси, лучший игрок в истории, и лучшее поколение в Испании. Нас будут помнить»
Хави о тренерстве: «Кройфф очень много для меня значил. Цель – победа, что естественно, если хорошо играешь и получаешь удовольствие. Моя философия: владение мячом, позиция и страсть»
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