Хави о тренерстве: «Кройфф очень много для меня значил. Цель – победа, что естественно, если хорошо играешь и получаешь удовольствие. Моя философия: владение мячом, позиция и страсть»
«Кройфф очень много для меня значил, для меня футбол – это прежде всего игра. Конечно, цель – победить, но это естественно, если ты хорошо играешь и получаешь удовольствие на поле.
Моя философия основана на четырех моментах: стремление быстро вернуть «наш» мяч, потому что мы должны предполагать, что он наш; владение мячом, потому что, если я не владею мячом в 90% случаев, я страдаю; позиция: каждый занимает определенную позицию и знает, где находится его партнер по команде; и восприятие того, где находится партнер, что значит понимать и предвидеть игру, чтобы принимать наилучшие решения.
Я бы даже добавил пятый пункт: страсть, потому что, если игрок чувствует себя удовлетворенным, он будет добиваться успеха более естественным образом», – сказал бывший тренер «Барселоны».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий