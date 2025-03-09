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  • Хави о тренерстве: «Кройфф очень много для меня значил. Цель – победа, что естественно, если хорошо играешь и получаешь удовольствие. Моя философия: владение мячом, позиция и страсть»
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Хави о тренерстве: «Кройфф очень много для меня значил. Цель – победа, что естественно, если хорошо играешь и получаешь удовольствие. Моя философия: владение мячом, позиция и страсть»

Хави поделился своей тренерской философией.

«Кройфф очень много для меня значил, для меня футбол – это прежде всего игра. Конечно, цель – победить, но это естественно, если ты хорошо играешь и получаешь удовольствие на поле.

Моя философия основана на четырех моментах: стремление быстро вернуть «наш» мяч, потому что мы должны предполагать, что он наш; владение мячом, потому что, если я не владею мячом в 90% случаев, я страдаю; позиция: каждый занимает определенную позицию и знает, где находится его партнер по команде; и восприятие того, где находится партнер, что значит понимать и предвидеть игру, чтобы принимать наилучшие решения.

Я бы даже добавил пятый пункт: страсть, потому что, если игрок чувствует себя удовлетворенным, он будет добиваться успеха более естественным образом», – сказал бывший тренер «Барселоны».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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