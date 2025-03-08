  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави о работе во главе «Барсы»: «Первые полтора года были очень хорошими. Клуб переживал одну из худших ситуаций в своей истории, но мы добились очень положительных результатов»
22

Хави о работе во главе «Барсы»: «Первые полтора года были очень хорошими. Клуб переживал одну из худших ситуаций в своей истории, но мы добились очень положительных результатов»

Хави поделился воспоминаниями о работе во главе «Барселоны».

«Мои первые полтора года в «Барселоне» были очень, очень хорошими. У нас был хороший проект с Матеу Алемани и Йорди Кройфом, который позволил нам финишировать вторыми в Ла Лиге, прежде чем выиграть чемпионат в 2023 году, а также Суперкубок Испании. Затем результаты стали не такими хорошими. Уход Йорди и Матеу стал тяжелым ударом.

Оглядываясь назад, можно сказать, что мы добились очень положительных результатов, потому что клуб переживал одну из худших ситуаций в своей истории, даже хуже, чем в начале 2000-х годов. Ожидания были очень высокими.

Моя глубокая привязанность к «Барсе» иногда не приносила мне никакой пользы, возможно, временами я был слишком сентиментален, но это приключение стало настоящим уроком», – сказал бывший главный тренер каталонской команды в интервью France Football.

Хави считает «Барсу», в которой он играл, одной из 4-5 величайших команд в истории: «У нас был Месси, лучший игрок в истории, и лучшее поколение в Испании. Нас будут помнить»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoБарселона
logoХави
logoЛа Лига
Матеу Алемани
Йорди Кройфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гвардиола проиграл 15 матчей в сезоне. Тренер «Ман Сити» обновил свой антирекорд за карьеру
47 минут назад
«Если судейскому корпусу не нужен «Факел», пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Такие люди не должны судить РПЛ». Директор «Факела» после 0:2 от «Зенита»
2812 минут назад
Винисиус осудил расизм в адрес игрока «Палмейраса» в матче Кубка Либертадорес U20: «Оставайся сильным, брат. До каких пор, КОНМЕБОЛ? Вы никогда ничего не делаете!»
1520 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» обыграл «Факел», ЦСКА принимает «Химки», московское «Динамо» против махачкалинского, «Ростов» победил «Оренбург»
104554 минуты назадLive
Владимир Быстров: «Поведение Вендела – свинство. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить перед «Спартаком»
923 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Бохума», «Байер» играет с «Вердером», «Боруссия» – с «Аугсбургом»
725 минут назадLive
«Ман Сити» проиграл 9 матчей в сезоне АПЛ. Это повторение худшего результата при Гвардиоле
2426 минут назад
«Ман Сити» проиграл «Ноттингем Форест» на выезде – 0:1. Хадсон-Одои забил на 83-й
4432 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» уступил «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
13132 минуты назад
Венделу грозит дисквалификация до 4 матчей за показанный средний палец
3840 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Бохум». 1:0 – Геррейру открыл счет на 14-й минуте. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Байер» – «Вердер». 0:1 – Шмид забил на 7-й минуте! Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Салах и Нуньес играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
528 минут назад
ЦСКА – «Химки». Круговой и Заболотный играют. Онлайн-трансляция
1954 минуты назадLive
Первая лига. «Алания» и «Тюмень» не забили, «Родина» и «Енисей» сыграли 0:0
1455 минут назадLive
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт» в воскресенье
1сегодня, 13:46
В матче «Ман Сити» и «Ноттингема» не было ударов в створ до 42-й минуты. Всего за тайм их было два
2сегодня, 13:40
Рюдигер не тренировался с «Реалом» из-за болезни. Защитник может пропустить матч с «Райо»
3сегодня, 13:17
«Акрон» встретится со «Спартаком». Команде нужна ваша поддержка в кубковом матче против красно-белых!
сегодня, 13:00Реклама
Анчелотти о Мбаппе: «Он не всегда в лучшей форме, это нормально. У игроков высокого уровня больше взлетов и падений, это генетика. Мы вышли в 1/8 ЛЧ во многом благодаря Килиану»
2сегодня, 12:46