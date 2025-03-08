Хави о работе во главе «Барсы»: «Первые полтора года были очень хорошими. Клуб переживал одну из худших ситуаций в своей истории, но мы добились очень положительных результатов»

Хави поделился воспоминаниями о работе во главе «Барселоны».

«Мои первые полтора года в «Барселоне» были очень, очень хорошими. У нас был хороший проект с Матеу Алемани и Йорди Кройфом , который позволил нам финишировать вторыми в Ла Лиге , прежде чем выиграть чемпионат в 2023 году, а также Суперкубок Испании. Затем результаты стали не такими хорошими. Уход Йорди и Матеу стал тяжелым ударом.

Оглядываясь назад, можно сказать, что мы добились очень положительных результатов, потому что клуб переживал одну из худших ситуаций в своей истории, даже хуже, чем в начале 2000-х годов. Ожидания были очень высокими.

Моя глубокая привязанность к «Барсе» иногда не приносила мне никакой пользы, возможно, временами я был слишком сентиментален, но это приключение стало настоящим уроком», – сказал бывший главный тренер каталонской команды в интервью France Football.

Хави считает «Барсу», в которой он играл, одной из 4-5 величайших команд в истории: «У нас был Месси, лучший игрок в истории, и лучшее поколение в Испании. Нас будут помнить»