Хави о работе во главе «Барсы»: «Первые полтора года были очень хорошими. Клуб переживал одну из худших ситуаций в своей истории, но мы добились очень положительных результатов»
«Мои первые полтора года в «Барселоне» были очень, очень хорошими. У нас был хороший проект с Матеу Алемани и Йорди Кройфом, который позволил нам финишировать вторыми в Ла Лиге, прежде чем выиграть чемпионат в 2023 году, а также Суперкубок Испании. Затем результаты стали не такими хорошими. Уход Йорди и Матеу стал тяжелым ударом.
Оглядываясь назад, можно сказать, что мы добились очень положительных результатов, потому что клуб переживал одну из худших ситуаций в своей истории, даже хуже, чем в начале 2000-х годов. Ожидания были очень высокими.
Моя глубокая привязанность к «Барсе» иногда не приносила мне никакой пользы, возможно, временами я был слишком сентиментален, но это приключение стало настоящим уроком», – сказал бывший главный тренер каталонской команды в интервью France Football.
Хави считает «Барсу», в которой он играл, одной из 4-5 величайших команд в истории: «У нас был Месси, лучший игрок в истории, и лучшее поколение в Испании. Нас будут помнить»
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