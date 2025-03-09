  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави об уходе Фигу в «Реал» из «Барсы»: «Как если бы Месси ушел на пике после «Золотого мяча». Луиш был капитаном, лучшим игроком и перешел в стан вечного соперника»
23

Хави об уходе Фигу в «Реал» из «Барсы»: «Как если бы Месси ушел на пике после «Золотого мяча». Луиш был капитаном, лучшим игроком и перешел в стан вечного соперника»

Хави рассказал об эмоция после ухода Луиша Фигу из «Барселоны».

«Уход Луиша Фигу в 2000 году стал тяжелым ударом. Это как если бы Лионель Месси на пике карьеры покинул клуб после завоевания «Золотого мяча».

Фигу был нашим капитаном, нашим лучшим игроком, и он перешел в стан вечного соперника – «Реал Мадрид».

Карлес Пуйоль, Виктор Вальдес, Иньеста, Габри – как и я, воспитанники клуба – мы сильно страдали. Нам понадобилось три-четыре года, чтобы снова поднять голову.

Оглядываясь назад, я понимаю, что пережил и худший, и лучший момент в истории «Барселоны», – сказал бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoХави
logoЛионель Месси
logoВиктор Вальдес
logoЛуиш Фигу
logoЛа Лига
logoБарселона
logoАндрес Иньеста
logoКарлес Пуйоль
logoГабри Гарсия
logoРеал Мадрид
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хави о работе во главе «Барсы»: «Первые полтора года были очень хорошими. Клуб переживал одну из худших ситуаций в своей истории, но мы добились очень положительных результатов»
28сегодня, 13:52
Хави не жалеет, что не выиграл «Золотой мяч»: «Не считаю себя лучше Месси и Роналду. Горд, что трижды был 3-м. Я, Лео и Иньеста в тройке – победа философии и нашего стиля»
35сегодня, 12:45
Хави о будущем: «Почему бы не возглавить другой клуб Ла Лиги? Хочу выиграть ЛЧ, Евро и ЧМ»
46сегодня, 09:20
Хави считает «Барсу», в которой он играл, одной из 4-5 величайших команд в истории: «У нас был Месси, лучший игрок в истории, и лучшее поколение в Испании. Нас будут помнить»
124сегодня, 08:15
Главные новости
Энрике об ответной игре с «Ливерпулем»: «ПСЖ» нечего терять, и благодаря этому мы еще опаснее, чем обычно. Мы будем в лучшей форме из всех возможных»
315 минут назад
«ПСЖ» на 16 очков оторвался от «Марселя» в Лиге 1. Осталось 9 туров
6сегодня, 22:09
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Ренн», «Марсель» уступил «Лансу»
15сегодня, 22:00
Мостовой о словах «послал бы лоха Слуцкого на три буквы»: «Кто это опубликовал, мой телеграм-канал? Странно, спрошу, зачем администраторы так написали. Но он никто для меня и многих футбольных людей»
28сегодня, 21:59
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» победил «Саутгемптон», «Ман Сити» уступил «Ноттингему», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
284сегодня, 21:54
Капелло о Винисиусе и расизме: «Он скорее прав, чем нет, но он легко теряет концентрацию из-за соперников, трибун, жестов. Он должен научиться не поддаваться шуму»
2сегодня, 21:47
«Интер» уступал 0:2, но победил «Монцу» – 3:2! Автогол Кирьякопулоса на 77-й оказался победным
38сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Монцу», «Милан» обыграл «Лечче», «Ювентус» встретится с «Аталантой» в воскресенье
51сегодня, 21:38
Пьянич мог нарушить правила перед голом ЦСКА на 93-й «Химкам». Мяч, возможно, находится вне углового сектора перед подачей
38сегодня, 21:23Фото
Казанский об удалении Вендела и поведении фанатов «Факела»: «Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу. Ждем яркую неделю, очень многое на кону в решении КДК»
11сегодня, 21:13
Ко всем новостям
Последние новости
Индзаги упомянул требл после победы над «Фейеноордом». Сегодня тренер «Интера» поправил себя: «Стоило сказать о квадрупле, мы еще на клубном ЧМ сыграем»
130 минут назад
Лапочкин о мяче вне углового сектора перед голевой подачей Пьянича: «Серьезная ошибка арбитров, они должны были проверить. Очень большие сомнения, что мяч проекцией касается линии»
45 минут назад
«Айнтрахт» следит за Гюлером. 20-летний игрок не полностью доволен игровым временем в «Реале»
253 минуты назад
«Барса» ищет правого защитника в дополнение к Кунде. Французом довольны, но хотят укрепить позицию на фоне большого числа игр
4сегодня, 22:03
При Лэмпарде «Ковентри» поднялся с 17-го на 5-е место в Чемпионшипе. Команда выиграла 9 из 10 последних матчей лиги
5сегодня, 21:51
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт» в воскресенье
2сегодня, 21:42
«Интер» выиграл 4 из 5 последних матчей и сыграл вничью с «Наполи»
сегодня, 21:41
Бенитес думает, что «Интер» может сделать требл: «Лидирует в чемпионате, фаворит Кубка Италии, впечатляюще стабилен в ЛЧ, где пропущен лишь один гол»
3сегодня, 21:32
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума победил «Аль-Орубу»
5сегодня, 21:02
«Арсенал» мог бы выиграть АПЛ с Исаком. Александер феноменален и дал бы команде нечто особенное. Фанаты просят «девятку» уже 2-3 года». Фердинанд о перспективах «канониров»
4сегодня, 20:59