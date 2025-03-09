Хави об уходе Фигу в «Реал» из «Барсы»: «Как если бы Месси ушел на пике после «Золотого мяча». Луиш был капитаном, лучшим игроком и перешел в стан вечного соперника»
Хави рассказал об эмоция после ухода Луиша Фигу из «Барселоны».
«Уход Луиша Фигу в 2000 году стал тяжелым ударом. Это как если бы Лионель Месси на пике карьеры покинул клуб после завоевания «Золотого мяча».
Фигу был нашим капитаном, нашим лучшим игроком, и он перешел в стан вечного соперника – «Реал Мадрид».
Карлес Пуйоль, Виктор Вальдес, Иньеста, Габри – как и я, воспитанники клуба – мы сильно страдали. Нам понадобилось три-четыре года, чтобы снова поднять голову.
Оглядываясь назад, я понимаю, что пережил и худший, и лучший момент в истории «Барселоны», – сказал бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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