Хави об уходе Фигу в «Реал» из «Барсы»: «Как если бы Месси ушел на пике после «Золотого мяча». Луиш был капитаном, лучшим игроком и перешел в стан вечного соперника»

Хави рассказал об эмоция после ухода Луиша Фигу из «Барселоны».

«Уход Луиша Фигу в 2000 году стал тяжелым ударом. Это как если бы Лионель Месси на пике карьеры покинул клуб после завоевания «Золотого мяча».

Фигу был нашим капитаном, нашим лучшим игроком, и он перешел в стан вечного соперника – «Реал Мадрид ».

Карлес Пуйоль , Виктор Вальдес , Иньеста , Габри – как и я, воспитанники клуба – мы сильно страдали. Нам понадобилось три-четыре года, чтобы снова поднять голову.

Оглядываясь назад, я понимаю, что пережил и худший, и лучший момент в истории «Барселоны», – сказал бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави.