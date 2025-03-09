«Барса» планирует сделать Рафинью одним из самых высокооплачиваемых игроков команды по новому контракту. «Аль-Хилаль» предлагал 100 млн евро за бразильца прошлым летом (Relevo)
Ранее появилась информация, что клуб предложил Рафинье продлить контракт до 2030 года со снижением суммы отступных до уровня рыночной стоимости с лета 2026-го.
Relevo сообщает, что в случае продления контракта бразильский вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны». Таким образом клуб планирует отметить результативность Рафиньи и его авторитет в раздевалке.
Отмечается, что прошлым летом Рафинью пытался подписать «Аль-Хилаль» – клуб из Саудовской Аравии предлагал «Барселоне» 100 млн евро, а футболисту – 15 млн евро в год. При этом саудовская лига по-прежнему заинтересована в приглашении бразильца.
В нынешнем сезоне Рафинья отметился 25 голами и 18 ассистами в 40 матчах за «Барселону». Подробную статистику 27-летнего вингера можно найти здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий