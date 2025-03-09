«Барса» планирует сделать Рафинью одним из самых высокооплачиваемых игроков команды по новому контракту. «Аль-Хилаль» предлагал 100 млн евро за бразильца прошлым летом (Relevo)

«Барселона» планирует существенно поднять зарплату Рафинье.

Ранее появилась информация , что клуб предложил Рафинье продлить контракт до 2030 года со снижением суммы отступных до уровня рыночной стоимости с лета 2026-го.

Relevo сообщает, что в случае продления контракта бразильский вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны». Таким образом клуб планирует отметить результативность Рафиньи и его авторитет в раздевалке.

Отмечается, что прошлым летом Рафинью пытался подписать «Аль-Хилаль » – клуб из Саудовской Аравии предлагал «Барселоне» 100 млн евро, а футболисту – 15 млн евро в год. При этом саудовская лига по-прежнему заинтересована в приглашении бразильца.

В нынешнем сезоне Рафинья отметился 25 голами и 18 ассистами в 40 матчах за «Барселону». Подробную статистику 27-летнего вингера можно найти здесь .