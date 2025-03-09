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  • «Барса» планирует сделать Рафинью одним из самых высокооплачиваемых игроков команды по новому контракту. «Аль-Хилаль» предлагал 100 млн евро за бразильца прошлым летом (Relevo)
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«Барса» планирует сделать Рафинью одним из самых высокооплачиваемых игроков команды по новому контракту. «Аль-Хилаль» предлагал 100 млн евро за бразильца прошлым летом (Relevo)

«Барселона» планирует существенно поднять зарплату Рафинье.

Ранее появилась информация, что клуб предложил Рафинье продлить контракт до 2030 года со снижением суммы отступных до уровня рыночной стоимости с лета 2026-го.

Relevo сообщает, что в случае продления контракта бразильский вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны». Таким образом клуб планирует отметить результативность Рафиньи и его авторитет в раздевалке.

Отмечается, что прошлым летом Рафинью пытался подписать «Аль-Хилаль» – клуб из Саудовской Аравии предлагал «Барселоне» 100 млн евро, а футболисту – 15 млн евро в год. При этом саудовская лига по-прежнему заинтересована в приглашении бразильца.

В нынешнем сезоне Рафинья отметился 25 голами и 18 ассистами в 40 матчах за «Барселону». Подробную статистику 27-летнего вингера можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАль-Хилаль
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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