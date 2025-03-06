Алиссон, Рафинья, Кейн, Эдегор, Педри и Родриго – в команде недели в ЛЧ
УЕФА представил символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
В команду недели попали следующие футболисты:
– вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
– защита: Юрриен Тимбер («Арсенал»), Бенжамен Павар («Интер»), Эмре Джан («Боруссия»), Максим де Кейпер («Брюгге»);
– полузащита: Мартин Эдегор («Арсенал»), Педри («Барселона»), Морган Роджерс («Астон Вилла»);
– нападение: Родриго («Реал»), Харри Кейн («Бавария»), Рафинья Диас («Барселона»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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