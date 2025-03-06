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У Рафиньи больше всех голевых действий в ЛЧ с начала 2024-го – 12+5 в 13 играх

У Рафиньи из «Барселоны» больше всех голевых действий в ЛЧ с начала 2024 года.

Вингер «Барселоны» Рафинья забил победный гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

Бразилец набрал 17-е (12+5) очко по системе «гол+пас» в 13 играх турнира с начала 2024 года – это лучший показатель в ЛЧ за этот период.

У Рафиньи 13 (9+4) очков в 9 матчах сезона в ЛЧ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
logoРафинья Диас
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