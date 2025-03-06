У Рафиньи больше всех голевых действий в ЛЧ с начала 2024-го – 12+5 в 13 играх
У Рафиньи из «Барселоны» больше всех голевых действий в ЛЧ с начала 2024 года.
Вингер «Барселоны» Рафинья забил победный гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).
Бразилец набрал 17-е (12+5) очко по системе «гол+пас» в 13 играх турнира с начала 2024 года – это лучший показатель в ЛЧ за этот период.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости