У Рафиньи больше всех голевых действий в ЛЧ с начала 2024-го – 12+5 в 13 играх

У Рафиньи из «Барселоны» больше всех голевых действий в ЛЧ с начала 2024 года.

Вингер «Барселоны» Рафинья забил победный гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0). Бразилец набрал 17-е (12+5) очко по системе «гол+пас» в 13 играх турнира с начала 2024 года – это лучший показатель в ЛЧ за этот период. У Рафиньи 13 (9+4) очков в 9 матчах сезона в ЛЧ