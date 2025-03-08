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Фан-клуб «Факела» об удалении Вендела: «Не видим доказательств, что с Южной трибуны звучали расистские выкрики. Мы никогда не были замечены в разжигании розни»

Фан-клуб «Факела» опубликовал заявление после инцидента с Венделом.

Полузащитник «Зенита» был удален после того, как показал средний палец болельщикам воронежской команды. Перед этим его оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Наш фан-клуб за последние годы провел огромную работу, которая не исчерпывается акциями в поддержку команды. В частности, мы приложили максимальные усилия, чтобы направить в правильное русло потрясающую энергетику наших болельщиков – мы развиваем культуру боления в целом.

Мы проводим мероприятия социальной направленности, ездя в детские дома и спортивные школы. Мы организуем перформансы с историческими отсылками, отмечая связь между нами и болельщиками клуба-соперника. Мы никогда не были замечены в разжигании розни, тем более на почве расовой нетерпимости.

Мы не видим доказательств того, что с Южной трибуны звучали расистские выкрики.

Был ли гул? Да. Был ли свист? Да. Могли ли быть отдельные выкрики тех или иных посетителей стадиона? Мы допускаем это.

Но мы не хотим, чтобы обесценивались наши достижения в работе с болельщиками. Мы организуем самые массовые выезды, помогая воронежцам увидеть нашу многонациональную страну. И с радостью принимаем гостей, чувствуя гордость за свой город. Если отдельные выкрики действительно имели место – давайте выявлять этих лиц и наказывать по всей строгости.

Мы считаем себя обязанными поддержать любимую команду в решающих матчах, от которых зависит судьба клуба. Мы хотим быть рядом с парнями, которые выходят на газон. Это все, что нам нужно», – сказано в заявлении.

Вендел удалился за фак – говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал фан-клуба «Факела»
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