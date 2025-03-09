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Лусиано об удалении Вендела: «В глубине души он уже жалеет о своем поступке. Мы профессионалы, но с трибун действительно шли провоцирующие звуки»

Лусиано Гонду оценил удаление Вендела в матче с «Факелом» (2:0) в Мир РПЛ.

— Справедливый результат, мы хорошо играли, провели матч слаженно. Возможно, нам даже чуть сложнее пришлось, когда соперник оказался в меньшинстве. После этого мы не так надежно контролировали мяч. Но генеральная линия осталась прежней.

— Удивил ли чем‑либо «Факел»?

— Ребята рассказывали, что здесь всем непросто даются игры. Поэтому понимали силу соперника. Очень качественная команда. Тем приятнее увезти отсюда победу.

— После игры появилась информация, что Вендела провоцировали с трибун, что и стало причиной его жеста и удаления. Он что‑то рассказывал после игры в раздевалке?

— Да, он сказал, что с трибун раздавались характерные провоцирующие крики и звуки. Он их слышал и рассказал об этом. Думаю, что в глубине души Вендел уже жалеет о своем поступке, потому что мы профессионалы и не должны терять фокус, когда находимся на поле. Но во втором тайме с трибун действительно шли провоцирующие звуки, — сказал нападающий «Зенита».

Вендел удалился за фак – говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoВендел
logoЗенит
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logoФакел
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