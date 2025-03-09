Фердинанд о возможном попадании «Ман Сити» в ЛЕ: «Пеп не поймет, где оказался – он не слышал другой музыки, кроме гимна ЛЧ. Не думаю, что от такой команды будут этого ожидать»
Рио Фердинанд высказался о возможном непопадании «Ман Сити» в Лигу чемпионов.
Вчера «Манчестер Сити» уступил «Ноттингем Форест» (0:1) в 28-м туре АПЛ. «Горожане» идут на 4-м месте в таблице АПЛ.
«Это единственное, о чем Пеп думает. Он никогда не слышал другой музыки. Он слышал только гимн Лиги чемпионов. Он не знает, что такое [гимн Лиги Европы]. Он не поймет, где оказался. Он бы не понимал, как с этим разобраться.
Я не думаю, что от такой команды будут ожидать этого с тем опытом и качествами, которыми она обладает», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
«Ман Сити» проиграл прямому конкуренту за место в ЛЧ. Новые претензии к Эдерсону
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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