Фердинанд о возможном попадании «Ман Сити» в ЛЕ: «Пеп не поймет, где оказался – он не слышал другой музыки, кроме гимна ЛЧ. Не думаю, что от такой команды будут этого ожидать»

Рио Фердинанд высказался о возможном непопадании «Ман Сити» в Лигу чемпионов.

Вчера «Манчестер Сити » уступил «Ноттингем Форест » (0:1) в 28-м туре АПЛ . «Горожане» идут на 4-м месте в таблице АПЛ.

«Это единственное, о чем Пеп думает. Он никогда не слышал другой музыки. Он слышал только гимн Лиги чемпионов. Он не знает, что такое [гимн Лиги Европы ]. Он не поймет, где оказался. Он бы не понимал, как с этим разобраться.

Я не думаю, что от такой команды будут ожидать этого с тем опытом и качествами, которыми она обладает», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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