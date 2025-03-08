Пеп Гвардиола: «Сити» надо что-то делать, место в ЛЧ не свалится с неба. Мы должны играть лучше»

Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нужно потрудиться ради места в ЛЧ.

Сегодня «горожане» уступили «Ноттингем Форест » (0:1) в 28-м туре АПЛ и идут на 4-м месте.

«Мы должны играть лучше. Надо что-то делать, место в Лиге чемпионов не свалится с неба.

Ситуация такая, какая есть. Осталось 10 туров, мы сыграем с «Брайтоном» в следующую среду и затем посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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