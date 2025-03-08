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Гвардиола проиграл 15 матчей в сезоне. Тренер «Ман Сити» обновил свой антирекорд за карьеру

Пеп Гвардиола обновил свой антирекорд по поражениям за один сезон.

«Манчестер Сити» уступил «Ноттингему» (0:1) в гостях в 28-м туре АПЛ.

Главный тренер «Сити» проиграл 15-й матч в этом сезоне. Это его антирекорд за всю тренерскую карьеру.

Ранее «горожане» уступили «Тоттенхэму» (1:2), «Борнмуту» (1:2), «Спортингу» (1:4), «Брайтону» (1:2), «Тоттенхэму» (0:4), «Ливерпулю» (0:2, 0:2), «Ювентусу» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Астон Вилле» (1:2), «ПСЖ» (2:4), «Арсеналу» (1:5), «Реал Мадрид» (2:3, 1:3).

Гвардиола до работы в Англии тренировал «Барселону» и «Баварию».

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoПеп Гвардиола
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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