У Миранчука и Шапи 0+0 в этом сезоне. Хавбек «Атланты» провел 3 матча, вингер «Канзас-Сити» – 4
У Алексея Миранчука и Магомеда-Шапи Сулейманова нет голевых действий в этом сезоне.
Сегодня хавбек «Атланты Юнайтед» провел весь матч с «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:0). Всего в текущем чемпионате МЛС на его счету три игры.
Сулейманов сегодня вышел в стартовом составе «Канзас-Сити» против «Ди Си Юнайтед» (1:2) и был заменен на 77-й минуте. Всего в дебютном сезоне за океаном вингер провел 4 матча (один – в Кубке чемпионов КОНКАКАФ).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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