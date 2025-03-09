У Миранчука и Шапи 0+0 в этом сезоне. Хавбек «Атланты» провел 3 матча, вингер «Канзас-Сити» – 4

У Алексея Миранчука и Магомеда-Шапи Сулейманова нет голевых действий в этом сезоне.

Сегодня хавбек «Атланты Юнайтед » провел весь матч с «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:0). Всего в текущем чемпионате МЛС на его счету три игры.

Сулейманов сегодня вышел в стартовом составе «Канзас-Сити » против «Ди Си Юнайтед» (1:2) и был заменен на 77-й минуте. Всего в дебютном сезоне за океаном вингер провел 4 матча (один – в Кубке чемпионов КОНКАКАФ).