Шапи впервые вышел в старте в МЛС и провел весь матч. У вингера «Канзас-Сити» нет голевых действий в 3 играх сезона
Магомед-Шапи Сулейманов впервые вышел в стартовом составе в матче МЛС.
Сегодня вингер «Канзас-Сити» провел всю игру с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:2).
Таким образом, россиянин не отметился результативными действиями в трех матчах с момента дебюта в «Канзас-Сити». В первой игре сезона МЛС он вышел на замену против «Остина» (0:1) на 84-й минуте.
Также Сулейманов принял участие в ответной встрече 1-го раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Интер Майами» (1:3) и был заменен на 58-й минуте.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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