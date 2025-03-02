Шапи впервые вышел в старте в МЛС и провел весь матч. У вингера «Канзас-Сити» нет голевых действий в 3 играх сезона

Магомед-Шапи Сулейманов впервые вышел в стартовом составе в матче МЛС.

Сегодня вингер «Канзас-Сити » провел всю игру с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:2).

Таким образом, россиянин не отметился результативными действиями в трех матчах с момента дебюта в «Канзас-Сити». В первой игре сезона МЛС он вышел на замену против «Остина» (0:1) на 84-й минуте.

Также Сулейманов принял участие в ответной встрече 1-го раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Интер Майами» (1:3) и был заменен на 58-й минуте.