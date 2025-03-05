Карпин о Миранчуке: «Скорее всего, он не поедет в сборную. 30 часов из Америки ради матча с Замбией. Сами понимаете»

Алексей Миранчук, вероятно, пропустит мартовский матч сборной России.

29-летний полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед » ранее попал в расширенный состав национальной сборной, которая 25 марта встретится с Замбией на стадионе «Динамо» в Москве.

– Как дела у Алексея Миранчука?

– Скорее всего, он не поедет в сборную. 30 часов из Америки ради матча с Замбией. Сами понимаете, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.