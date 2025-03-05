Карпин о Миранчуке: «Скорее всего, он не поедет в сборную. 30 часов из Америки ради матча с Замбией. Сами понимаете»
Алексей Миранчук, вероятно, пропустит мартовский матч сборной России.
29-летний полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед» ранее попал в расширенный состав национальной сборной, которая 25 марта встретится с Замбией на стадионе «Динамо» в Москве.
– Как дела у Алексея Миранчука?
– Скорее всего, он не поедет в сборную. 30 часов из Америки ради матча с Замбией. Сами понимаете, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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