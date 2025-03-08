МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт» в воскресенье

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс» в МЛС.

Также в ночь на воскресенье «Канзас-Сити » Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет в гостях с «Ди Си Юнайтед ».

В воскресенье вечером «Интер Майами » Лионеля Месси встретится дома с «Шарлотт ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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