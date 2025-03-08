МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт» в воскресенье
«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс» в МЛС.
Также в ночь на воскресенье «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет в гостях с «Ди Си Юнайтед».
В воскресенье вечером «Интер Майами» Лионеля Месси встретится дома с «Шарлотт».
МЛС
Регулярный чемпионат
США. МЛС 9 марта 00:30
Регулярный чемпионатМерседес-Бенц Стэдиум
До матча
-XG-
США. МЛС 9 марта 00:30
Регулярный чемпионатAudi Field
До матча
-XG-
США. МЛС 9 марта 20:00
Регулярный чемпионатChase Stadium
До матча
-XG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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