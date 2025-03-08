Салах пытался остановить 6-ю замену «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном». Судья объяснил ему, что из-за сотрясения у игрока в 1-м тайме команда имеет на это право
Мохамед Салах напрасно пытался спасти «Ливерпуль» от нарушения регламента.
В 28-м туре АПЛ мерсисайдцы обыграли «Саутгемптон» (3:1).
На 89-й минуте Арне Слот решил поменять Трента Александера-Арнолда на Джаррела Куансу. Эта замена была шестой по счету у «Ливерпуля».
Мохамед Салах пытался предотвратить выход защитника, полагая, что «Ливерпуль» рискует нарушить правила АПЛ и получить наказание, если сделает шестую замену при лимите в пять.
Однако судья Льюис Смит объяснил египтянину, что из-за замены по причине сотрясения в составе «Саутгемптона» в первом тайме, когда Армель Белла-Котчап заменил Яна Беднарека, лимит замен для обеих команд был увеличен до шести.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Express
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