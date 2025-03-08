Салах пытался остановить 6-ю замену «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном». Судья объяснил ему, что из-за сотрясения у игрока в 1-м тайме команда имеет на это право

Мохамед Салах напрасно пытался спасти «Ливерпуль» от нарушения регламента.

В 28-м туре АПЛ мерсисайдцы обыграли «Саутгемптон» (3:1).

На 89-й минуте Арне Слот решил поменять Трента Александера-Арнолда на Джаррела Куансу. Эта замена была шестой по счету у «Ливерпуля ».

Мохамед Салах пытался предотвратить выход защитника, полагая, что «Ливерпуль» рискует нарушить правила АПЛ и получить наказание, если сделает шестую замену при лимите в пять.

Однако судья Льюис Смит объяснил египтянину, что из-за замены по причине сотрясения в составе «Саутгемптона » в первом тайме, когда Армель Белла-Котчап заменил Яна Беднарека, лимит замен для обеих команд был увеличен до шести.