Мостовой о красной Венделу за средний палец: «Почему его можно оскорблять с трибуны? Когда что-то кричат, конечно, нужно оправдать. Думаю, не один Семак видел, игроки тоже»

Александр Мостовой допустил отмену удаления Вендела за жест в сторону трибуны.

«Факел» дома проиграл «Зениту » (0:1) в 20-м туре Мир РПЛ .

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что Вендел столкнулся с расизмом как со стороны болельщиков, так и со стороны одного из игроков соперника.

Бразильского полузащитника удалили на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам «Факела ». Он пропустит игру со «Спартаком», если наказание останется в силе.

– Футболисту «Реала» Винисиусу отменяли красную карточку, когда он подвергался расизму в Ла Лиге. Как вы считаете, возможно ли такое в РПЛ?

– Такое возможно. За свою карьеру я много видел жестов.

Здесь нужно поступать логично. Если Сергей Семак или кто-то еще видел, плюс он ответил. Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Футбол это эмоции, нервы. Тем более когда что-то кричат, конечно, нужно оправдать.

Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили – посмотрели. Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять. Думаю, не один Семак видел, а многие, футболисты тоже.

Что касается удаления игрока «Факела» Якимова , это не красная, конечно. Это желтая. Думаю, здесь судья тоже неправ, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.