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  • Стрепетов об удалении Вендела: «Кому он там что показал? Кто это видел? Фанаты «Спартака» аплодируют ВАР. И самое страшное – от КДК можно ожидать всего»
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Стрепетов об удалении Вендела: «Кому он там что показал? Кто это видел? Фанаты «Спартака» аплодируют ВАР. И самое страшное – от КДК можно ожидать всего»

Алексей Стрепетов уверен, что фанаты «Спартака» довольны удалением Вендела.

– Мне кажется, этот жест Вендела, за который он получил красную карточку, не видел ни один болельщик, ни один игрок – только ВАР. И это удаление – ложка дегтя во всей игре.

И это, конечно, большая потеря перед матчем со «Спартаком». Думаю, болельщики красно-белых аплодируют судейской бригаде и ВАР за эту красную карточку. Кому он там что показал? Кто это видел?

– В трансляции все хорошо видно…

– Да я видел. Но на этом сакцентировали внимание комментаторы. И обсуждали, что показал Вендел.

Ну хорошо, пусть «Зенит» приедет в Москву без Вендела, если вы так хотите. Ну и надо отметить, что от игроков «Факела» и с трибун было много провокаций, на это бы надо обратить внимание.

– А может быть, Венделу стоить обратить внимание на свои эмоции?

– Вопрос-то в другом: он делал это с улыбкой, на эмоциях. Конечно, это непростительно, зная, что на каждом углу стоит камера, что везде ВАР. Но, повторюсь, кому и что он показал? Он сам, наверное, не знает.

Тот жест был обращен не к трибунам, не к игрокам, не к судьбе – он был обращен в пространство. Конечно, это недопустимо. Но он сделал это не подумав. И, когда ему показали красную, он и не понял, что сделал. И подвел «Зенит» перед решающей игрой в Москве.

И самое страшное – мы не знаем, сколько игр дисквалификации ему дадут за этот жест. Зная наш КДК, можно ожидать всего, – отметил бывший полузащитник «Зенита».

Вендел удалился за фак – говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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