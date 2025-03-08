Сафонов про 4:1 с «Ренном»: «Впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется»
Матвей Сафонов оценил свою игру против «Ренна» (4:1).
«Сегодня я сыграл очередной матч в Лиге 1. Еще одна победа. Хотелось бы снова на ноль, конечно, но не всегда получается так, как мы желаем.
После матча были следующие мысли:
– ощущалось давление со стороны соперника;
– «Ренн» играл агрессивно в прессинге, плюс достаточно остро, хоть и редко атаковал;
– было интересно, напряженно.
В общем, получил удовольствие от игры.
Касаемо меня, сложилось впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Также есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется и как играет команда.
P.S. Кстати, играл против «Ренна» за «Краснодар» в 2020 году. И только после матча это понял», – написал голкипер «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости