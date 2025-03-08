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  • Сафонов про 4:1 с «Ренном»: «Впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется»
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Сафонов про 4:1 с «Ренном»: «Впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется»

Матвей Сафонов оценил свою игру против «Ренна» (4:1).

«Сегодня я сыграл очередной матч в Лиге 1. Еще одна победа. Хотелось бы снова на ноль, конечно, но не всегда получается так, как мы желаем.

После матча были следующие мысли:

– ощущалось давление со стороны соперника;

– «Ренн» играл агрессивно в прессинге, плюс достаточно остро, хоть и редко атаковал;

– было интересно, напряженно.

В общем, получил удовольствие от игры.

Касаемо меня, сложилось впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Также есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется и как играет команда.

P.S. Кстати, играл против «Ренна» за «Краснодар» в 2020 году. И только после матча это понял», – написал голкипер «ПСЖ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoКраснодар
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