  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч с «Ренном» в Лиге 1. Вратарь проведет 12-ю игру за клуб
14

Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч с «Ренном» в Лиге 1. Вратарь проведет 12-ю игру за клуб

Матвей Сафонов сыграет против «Ренна».

Вратарь «ПСЖ» выйдет в стартовом составе команды на матч 25-го тура Лиги 1. 

Это будет 12-я игра Сафонова за парижский клуб (7 – в Лиге 1, 3 – в Кубке Франции и 2 – в Лиге чемпионов).

В общей сложности россиянин пропустил 6 голов и 6 раз сыграл на ноль. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «ПСЖ»
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoРенн
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов о 0:1 от «Ливерпуля»: «Все больше осознаю, насколько результат несправедлив. В раздевалке «ПСЖ» не было досады, лишь непонимание: как это возможно? P. S. Что за день у Алиссона»
226 марта, 16:15
Депутат Милонов о долге Сафонова по алиментам: «Макрон уйдет рано или поздно, тогда Матвея экстрадируют, будет возбуждено уголовное дело. Скрываться за границей не получится»
296 марта, 15:51
Главные новости
У Салаха 8 голов в 8 последних турах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» с 26 мячами лидирует в списке бомбардиров
15 минут назад
Семак об удалении у «Факела»: «Предпосылки очень четкие, Лусиано выходил на оперативный простор – никто не страховал. По правилам, если остается только вратарь – это красная»
411 минут назад
Чемпионат России. Московское «Динамо» против махачкалинского, «Зенит» обыграл «Факел», ЦСКА одолел «Химки»
115912 минут назадLive
«Бавария» проиграла впервые с января – после 8 побед и 2 ничьих. «Бохум» выиграл на «Альянц Арене»
212 минут назад
«Бавария» влетела «Бохуму» – 2:3. Беро забил победный, у Геррейру дубль, Пальинью удалили на 42-й, Гнабри запорол пенальти
1918 минут назад
Фанаты «Факела» ухали и кричали «Вендел – лох!» во время матча с «Зенитом»
4523 минуты назадВидео
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Ренна», «Марсель» против «Ланса»
1241 минуту назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Лечче», «Интер» против «Монцы», «Ювентус» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
542 минуты назад
Асхабадзе о красной Якимову в игре с «Зенитом»: «Это не удаление. Это смешно!»
2849 минут назад
ЦСКА дожал «Химки» – 1:0! Роша забил на 93-й с подачи Пьянича с углового
8749 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Пьянича первое результативное действие в РПЛ за ЦСКА – ассист Роше с углового на 93-й минуте с «Химками»
3 минуты назад
В Первой лиге не забивали с игры 663 минуты. Гол Апекова из «КАМАЗа» «Чайке» – первый за шесть матчей
36 минут назадВидео
«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала. Карраскаль и Агаларов играют. Онлайн-трансляция
1612 минут назадLive
«Ренн» – «ПСЖ». 0:1 – Барколя забил на 27-й. Онлайн-трансляция
114 минут назадLive
«Байер» проиграл «Вердеру» – 0:2. У команды Алонсо прервалась серия из 23 матчей без поражений в лиге
415 минут назад
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». 2:1 – Нуньес забил на 51-й, Салах реализовал пенальти на 54-й. Онлайн-трансляция
1625 минут назадLive
«Лечче» – «Милан». Хименес, Пулишич, Уокер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
127 минут назад
Виртц хромая покинул поле в матче с «Вердером». Хавбек «Байера» получил удар по ноге от Вайзера
27 минут назад
У ЦСКА 4 матча подряд без поражений в РПЛ – 2 победы, 2 ничьих
1342 минуты назад
Первая лига. «Алания» и «Тюмень» не забили, «Родина» и «Енисей» сыграли 0:0, «КАМАЗ» победил «Чайку»
1443 минуты назад