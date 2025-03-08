Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч с «Ренном» в Лиге 1. Вратарь проведет 12-ю игру за клуб

Матвей Сафонов сыграет против «Ренна».

Вратарь «ПСЖ » выйдет в стартовом составе команды на матч 25-го тура Лиги 1.

Это будет 12-я игра Сафонова за парижский клуб (7 – в Лиге 1, 3 – в Кубке Франции и 2 – в Лиге чемпионов).

В общей сложности россиянин пропустил 6 голов и 6 раз сыграл на ноль. Его статистика – здесь .