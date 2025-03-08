Пеп о 0:1 с «Ноттингемом»: «Сити» играл медленно во 2-м тайме, было трудно разрывать линии, находить свободные зоны. Баланс оказался в их пользу»

Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Ноттингема» (0:1) в 28-м туре АПЛ.

«Тяжелый матч, мы контролировали длинные передачи на Вуда и подборы при переходах. Но во втором тайме мы один раз потеряли мяч в переходной фазе, и Хадсон-Одои здорово реализовал момент.

Играть против них непросто. Именно поэтому они находятся там, где находятся.

В первом тайме у нас было три-четыре момента. Во втором тайме игра была более закрытой. Мы упустили один момент на ближней штанге, и в итоге баланс оказался в их пользу».

О скорости игры «Сити» во втором тайме

«Да, она была медленной. Нам было трудно разрывать линии и находить свободные зоны», – сказал главный тренер «Ман Сити ».